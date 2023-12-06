Подмосковье 06 декабря 2023, 18:48 Более 50 объектов потребительского рынка модернизируют в Подольске в 2024 году Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Работа по модернизации объектов потребительского рынка продолжается в Подмосковье. Так, в 2024 году в Подольске в порядок приведут более 50 объектов. При этом, часть из них демонтируют.

«По итогу совместных с ОМСУ и правоохранительным блоком мероприятий, сформировали перечень объектов, подлежащих первоочередному приведению в соответствие. Разработали алгоритм устранения выявленных нарушений», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Сейчас администрации округов проводят работу с предпринимателями по разъяснению требований законодательства. Отмечается, что в первую очередь внимание обращают на объекты, расположенные вдоль вылетных магистралей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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