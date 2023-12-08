08 декабря 2023, 16:09
Более 50 новогодних ярмарок проведут в Подмосковье в декабре
Новогодние ярмарки проведут в 40 городских округах Подмосковья в декабре. Для удобства жителей все адреса торговых площадок нанесут на интерактивную карту.
«Помимо фермерских продуктов на таких ярмарках можно найти товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от подмосковных ремесленников и мастеров. В этом году все ярмарки нанесут на интерактивную онлайн-карту Минсельхозпрода Московской области», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
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На карте будут адреса торговых площадок и график их работы.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.
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