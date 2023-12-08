Подмосковье 08 декабря 2023, 16:09 Более 50 новогодних ярмарок проведут в Подмосковье в декабре Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Новогодние ярмарки проведут в 40 городских округах Подмосковья в декабре. Для удобства жителей все адреса торговых площадок нанесут на интерактивную карту.

Пресс-служба Минсельхозпрод МО

«Помимо фермерских продуктов на таких ярмарках можно найти товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от подмосковных ремесленников и мастеров. В этом году все ярмарки нанесут на интерактивную онлайн-карту Минсельхозпрода Московской области», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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На карте будут адреса торговых площадок и график их работы.

Новогодние ярмарки снова пройдут в стиле проекта «Зима в Подмосковье». Базары украсят гирляндами и праздничными декорациями, создающими настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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