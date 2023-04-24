Подмосковье 24 апреля 2023, 12:15 Более 50 незаконных рекламных конструкций убрали в Солнечногорске с начала года

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Специалисты отдела рекламы администрации Солнечногорска с начала года выявили и демонтировали более 50 незаконных рекламных вывесок. За это нарушение предусмотрен административный штраф.

«С начала года было демонтировано около 50 крупных рекламных конструкций и огромное количество мелких табличек, которые нерадивые предприниматели разместили на деревьях, столбах и заборах», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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В ходе областного субботника незаконную рекламу демонтировали в Пешковском территориальном управлении. Руководство автомобильного логистического центра, получив уведомление от администрации, оперативно устранило все нарушения.

О необходимых для установки рекламы документах можно узнать на портале «Госуслуги» или на сайте администрации Солнечногорска. Консультацию также можно получить в отделе рекламы администрации округа по телефону: +7 (496-26) 3-85-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поздравил специалистов местного самоуправления с профессиональным праздником.

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