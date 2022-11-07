Более 50% нарушений на детских площадках Подмосковья устранили по просьбам жителей за неделю | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 17:10 Более 50% нарушений на детских площадках Подмосковья устранили по просьбам жителей за неделю

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Жители Подмосковья оставили более 300 обращений на «Доброделе» за прошедшую неделю, касающихся состояния детских площадок. Коммунальщики уже устранили около 50% нарушений, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий региона в ранге министра Светлана Аипова.

«На прошлой неделе жители Московской области направили на портал „Добродел“ 323 обращения по вопросу ненадлежащего состояния площадок. Самое распространенное замечание: провести ремонт элементов — 159 дефектов выявлено. Следом идет просьба провести уборку — 38 обращений, далее 25 жителей обратили внимание на неубранную листву на площадке. Всего же в оперативном режиме коммунальщики Подмосковья смогли устранить 50% нарушений, остальные дефекты находятся в работе, и мы проконтролируем качество и своевременность устранения», — отметила Светлана Аипова.

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Министр добавила, что больше всего сообщений о необходимости провести ремонт и уборку детских площадок поступило из крупных городских округов. Там коммунальные службы оперативно взялись за устранение недочетов: в Балашихе устранили уже более 60% замечаний, в Одинцове — 75%, активную работу также ведут в Химках и Ленинском округе.

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Ранее ГУСТ назвал самые чистые округа Подмосковья в третьем квартале.