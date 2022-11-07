Более 50% нарушений на детских площадках Подмосковья устранили по просьбам жителей за неделю | 360°

07 ноября 2022, 17:10
Более 50% нарушений на детских площадках Подмосковья устранили по просьбам жителей за неделю
Жители Подмосковья оставили более 300 обращений на «Доброделе» за прошедшую неделю, касающихся состояния детских площадок. Коммунальщики уже устранили около 50% нарушений, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий региона в ранге министра Светлана Аипова.
«На прошлой неделе жители Московской области направили на портал „Добродел“ 323 обращения по вопросу ненадлежащего состояния площадок. Самое распространенное замечание: провести ремонт элементов — 159 дефектов выявлено. Следом идет просьба провести уборку — 38 обращений, далее 25 жителей обратили внимание на неубранную листву на площадке. Всего же в оперативном режиме коммунальщики Подмосковья смогли устранить 50% нарушений, остальные дефекты находятся в работе, и мы проконтролируем качество и своевременность устранения», — отметила Светлана Аипова.
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Министр добавила, что больше всего сообщений о необходимости провести ремонт и уборку детских площадок поступило из крупных городских округов. Там коммунальные службы оперативно взялись за устранение недочетов: в Балашихе устранили уже более 60% замечаний, в Одинцове — 75%, активную работу также ведут в Химках и Ленинском округе.
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Ранее ГУСТ назвал самые чистые округа Подмосковья в третьем квартале.
Добродел
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