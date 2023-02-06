Подмосковье 06 февраля 2023, 16:18 Более 50 молодых ученых из Подмосковья смогут приобрести квартиру по льготной ипотеке в 2023 году

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Прием заявок от молодых ученых и специалистов на льготную ипотеку начался в Подмосковье. В этом году приобрести жилье при поддержке государства смогут еще 57 человек.

«Программа „Социальная ипотека“ работает в Подмосковье с 2016 года, за это время обладателями льготного жилья стали уже 649 молодых ученых и специалистов», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Регион выплатит основной долг по ипотеке, а участникам программы нужно будет только гасить проценты по кредиту. В этом году квартиры на льготных условиях смогут приобрести еще 57 молодых ученых.

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Прием заявок продлится до 31 марта 2023 года. Подробнее об условиях участия в конкурсном отборе можно узнать на сайте Мининвеста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил внедрение искусственного интеллекта во все сферы задачей Подмосковья в 2023 году. Жители должны получать услуги быстро и с минимальными затратами.