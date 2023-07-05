Подмосковье 05 июля 2023, 16:26 Более 50 молодых ученых и специалистов получат социальную ипотеку в Подмосковье в этом году Unsplash

Читать 360tv в

Получателями социальной ипотеки в 2023 году станут 28 подмосковных молодых ученых и 29 специалистов промышленных предприятий региона по итогам конкурсного отбора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Таким образом, общее число получателей льготного жилья по программе „Социальная ипотека“ среди указанных категорий с момента старта программы в 2016 году вырастет до 706 человек», — отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Реклама

Среди молодых ученых получателями мер поддержки преимущественно стали сотрудники предприятий наукоградов Московской области. Наибольшее количество победителей конкурсного отбора представляют Дубну, где обладателями соципотеки стало девять человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил НПО имени Лавочкина вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Для молодых ученых и специалистов увеличат квоту по программе «Социальная ипотека».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».