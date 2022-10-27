Более 50 многоквартирных домов отремонтируют в Талдомском городском округе | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 02:07 Более 50 многоквартирных домов отремонтируют в Талдомском городском округе Министерство ЖКХ Подмосковья отремонтирует 51 МКД в Талдомском городском округе Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году отремонтирует в Талдомском городском округе 51 многоквартирный дом (МКД). Среди них запланирован ремонт кровли в 11 и инженерные системы в 18 домах. Сейчас работы проведены в 34 многоквартирных домах.

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В этом году на региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Талдомского городского округа выделили 174 миллиона рублей.

В Московской области реализуется самая значительная программа в России по капитальному ремонту, рассказал министр регионального ЖКХ Антон Велиховский. Он добавил, что в программу включено более 44 тысяч многоквартирных домов из более 54 тысяч МКД, которые насчитываются в жилом фонде Подмосковья.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. При реализации программы с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,7 тысяч домов в регионе. Жилищные условия улучшили 2,5 миллиона жителей Подмосковья.

«На протяжении девяти лет специалисты Фонда используют индивидуальный подход в работе над каждым новым проектом. Программа капремонта реализуется успешно благодаря слаженной работе Центра управления проектами фонда и действию трехлетних контрактов», — отметил Велиховский.

В текущем году в программу капремонта включено 3849 многоквартирных домов, из которых уже отремонтировали порядка 2,6 тысячи домов. Специалисты заменили 638 лифтов, провели ремонт 387 фасадов, заменили системы газоснабжения в 494 домах, отремонтировали 815 кровель. Также в 442 дома проведены работы по ремонту и замене инженерных коммуникаций.

Годом ранее в Подмосковье капитально отремонтировали 2,5 тысячи многоквартирных домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — рассказал гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда. Все новости Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области можно узнать на официальном сайте и в Telegram-канале.