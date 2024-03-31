Подмосковье 31 марта 2024, 13:15 Более 50 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Наро-Фоминске до конца года Медиасток.рф

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Капитальный ремонт 51 многоквартирного дома проведут в Наро-Фоминске до конца года. Работы выполняются в рамках программы краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта на 2023–2025 годы.

Сейчас работы ведутся в пяти жилых домах в Наро-Фоминске: на улице Карла Маркса, дом № 7 проводится ремонт кровли, на улице Латышская, дом № 17 — реконструкция внутренних инженерных сетей.

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Кроме того, на улице Калинина, дом № 17 специалисты восстанавливают кровлю, а на улице Военный городок 3, в дома № 8 и № 9 — ремонт внутренних инженерных сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году более четырех тысяч домов региона ждет капитальный ремонт.

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