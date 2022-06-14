Более 50 млн рублей выделили на ремонт многоквартирных домов в Луховицах в 2022 году

В Луховицах в региональную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов в этом году вошли 11 МКД. На работы выделено 54 миллиона рублей, сообщили в МинЖКХ Московской области.

В рамках капремонта планируют осуществить ремонт 11 МКД, в 8 многоквартирных домах отремонтируют кровли, в одном МКД — фасады. В четырех домах работы уже завершены.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

На 2022 год в Московской области запланирован ремонт 3757 домов, в 2021-м работы были проведены в 2,5 тысячи МКД.

Как отметил гендиректор Фонда капремонта общего имущества МКД Московской области Валерий Николов, в рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тысяч домов.