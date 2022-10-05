Более 50 миллионов поездок в автобусах оплатили картой «Стрелка» в Подмосковье с начала года | 360°

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Более 50 миллионов поездок в автобусах оплатили картой «Стрелка» в Подмосковье с начала года

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Около 35% всех поездок, совершенных на автобусных маршрутах «Мострансавто» в Подмосковье с начала года, были оплачены картой «Стрелка». Это 50,5 миллиона транзакций.

При оплате проезда по карте «Стрелка» действует система дополнительных скидок и после каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%. После каждой 51-й поездки выгода достигает 35%.

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Чаще всего пассажиры использовали такой способ оплаты на маршруте № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро Ховрино)» — порядка 730 тысяч операций. На втором месте маршрут № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка» — свыше 636 тысяч поездок. Замыкает тройку лидеров маршрут № 21 «станция МЦД Подольск — улица Академика Доллежаля, 19» (около 550 тысяч операций).

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С начала года больше всего поездок совершили пассажиры автобусного предприятия № 10 в Королеве — на маршрутах филиала зарегистрировано больше семи миллионов операций по карте «Стрелка».

3 октября новым генеральным директором «Мострансавто» назначили Сергея Кайгородова. Ранее он был замглавы Минтранса Подмосковья, рассказали в ведомстве.

Автобусы

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