21 июня 2023, 10:28
Более 50 мер поддержки для предпринимателей ввели в Мытищах
Более 50 мер поддержки для предпринимателей действуют в Мытищах. Помощь получают малый и средний бизнес, а также социально-ориентированные организации.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая рассказала, что в рамках реализации муниципальной и региональной программ развития предпринимательства помощь получают 77 организаций. Предприниматели малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированные организации уже получили субсидии на общую сумму более 62 миллионов рублей.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Бизнес
Поддержка предпринимателей в Московской области
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