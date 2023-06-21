Подмосковье 21 июня 2023, 10:28 Более 50 мер поддержки для предпринимателей ввели в Мытищах

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Более 50 мер поддержки для предпринимателей действуют в Мытищах. Помощь получают малый и средний бизнес, а также социально-ориентированные организации.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая рассказала, что в рамках реализации муниципальной и региональной программ развития предпринимательства помощь получают 77 организаций. Предприниматели малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированные организации уже получили субсидии на общую сумму более 62 миллионов рублей.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.

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