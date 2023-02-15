15 февраля 2023, 10:45
Более 50 медиков из Чехова получили земельные участки по льготной программе
Программой поддержки губернатора Андрея Воробьева «Земля врачам» активно пользуются медики из Чехова. Уже 52 специалиста получили бесплатные земельные участки для строительства дома.
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«Закон вступил в силу в июле 2021 года, и с тех пор уже 52 наших медика получили землю. Еще восемь заявлений находятся в работе», — сообщила заместитель главы администрации Чехова Анжела Студеникина.
Один из тех, кто стал участником программы, — анестезиолог-реаниматолог Чеховской областной больницы Александр Черевань. В больнице он проработал 17 лет, а на полученном участке в деревне Беляево планирует строить дом. Рентгенолог Юлия Кочетова тоже начнет стройку в этом году. Ее участок уже газифицировали. Кочетова трудится в чеховском здравоохранении уже 19 лет.
Участок площадью 10–15 соток предоставляют на шесть лет. Если в течение этого срока медики построят на нем дом или другое капитальное сооружение, они смогут оформить землю в собственность.
Губернаторская программа Подмосковья
Здравоохранение
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