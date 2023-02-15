Подмосковье 15 февраля 2023, 10:45 Более 50 медиков из Чехова получили земельные участки по льготной программе Фото: Елена Лабзина.

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Программой поддержки губернатора Андрея Воробьева «Земля врачам» активно пользуются медики из Чехова. Уже 52 специалиста получили бесплатные земельные участки для строительства дома.

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«Закон вступил в силу в июле 2021 года, и с тех пор уже 52 наших медика получили землю. Еще восемь заявлений находятся в работе», — сообщила заместитель главы администрации Чехова Анжела Студеникина.

Один из тех, кто стал участником программы, — анестезиолог-реаниматолог Чеховской областной больницы Александр Черевань. В больнице он проработал 17 лет, а на полученном участке в деревне Беляево планирует строить дом. Рентгенолог Юлия Кочетова тоже начнет стройку в этом году. Ее участок уже газифицировали. Кочетова трудится в чеховском здравоохранении уже 19 лет.

Участок площадью 10–15 соток предоставляют на шесть лет. Если в течение этого срока медики построят на нем дом или другое капитальное сооружение, они смогут оформить землю в собственность.