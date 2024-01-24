24 января 2024, 13:29
Более 50 машин вывели на уборку улиц от снега в Реутове
Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Реутове. Так, на уборку территорий вышли 260 дворников и 53 машины.
«За 23 января вывезено 2260 кубометров снега, а всего — 27 620», — сообщил начальник управления ЖКХ и потребительского рынка администрации Евгений Книга.
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Ранее временно исполняющий главы Реутова Филипп Науменко отметил, что недочеты пока остаются, однако все жалобы взяты на контроль.
«Благодарим и за положительную обратную связь. Для нас это очень важно», — заключил Науменко.
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Реутов
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