Подмосковье 16 марта 2023, 12:04 Более 50 малоэтажных зданий достроили в Подмосковье с начала года

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С начала 2023 года в Московской области достроили 53 малоэтажных здания. Это 40 нежилых и 13 жилых объектов.

Подведомственная Главгосстройнадзору Подмосковья компания «СтройЭксперт» выдала положительные заключения по итогам строительства 53 зданий капитального строительства. Так, в деревне Торбеево вблизи Ступина завершилось строительство двухэтажного административно-бытового корпуса площадью 1,3 тысячи квадратных метров. На объекте разместится 21 работник.

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Отмечается, что в 2022 году в Московской области достроено 339 неподнадзорных Главгосстройнадзору объектов капитального строительства.

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Дольщиков Подмосковья будут информировать о ходе строительстве домов на встречах с представителями Минстройкомплекса региона. Такую работу поручил проводить губернатор Андрей Воробьев.

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