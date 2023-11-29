Подмосковье 29 ноября 2023, 02:00 Более 50 лыжных трасс заработают в парках Подмосковья в зимний период Министерство благоустройства Московской области

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В парках Московской области откроют 52 лыжные трассы, 56 тюнингованных горок и 181 открытый каток в этом зимнем периоде. Об этом рассказали на телеканале «Россия 1», сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Общими требованием для каждой локации стало: прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация, продажа горячих напитков и еды, чистые туалеты и урны, своевременное обслуживание по регламенту на каждой зоне», — уточнили в ведомстве.

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В этом году в общественных зонах установят 112 украшенных елок, подсветят 95 километров дорожек и разместят 853 световых фигур. Также гостей парков ожидают новогодние иллюминации, фотозоны, ярмарки и теплые зоны для комфортного отдыха.

Также в парках работают 114 кафе, 66 теплых зон и 141 мобильная точка питания, киоски, 54 новогодние ярмарки.

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