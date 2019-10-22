Более 50 лифтов в 15 домах отремонтируют в Протвине в 2019 году

До конца года в городском округе Протвино отремонтируют и заменят более 50 лифтов в 15 жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Начальник отдела муниципального жилищного контроля городского округа Протвино Елена Щербатюк рассказала, что в 2014 году (старт программы капремонта в наукограде) было заменено 40 лифтов в 26 домах. «К настоящему моменту в городе отремонтировано 94 лифта, это 26,03% от общего количества. В 2019 году будут отремонтированы и заменены 54 лифта в 15 домах», — уточнила Елена Щербатюк.

В первую очередь в программу капремонта включается оборудование, которое эксплуатируется свыше 25 лет. Все комплектующие производятся на территории подмосковного региона. Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Директор МБУ «Управляющая компания Протвино» Сергей Шумаков отчитался, что за последний период было отремонтировано 11 лифтов, которые располагались в домах по адресам: улица Гагарина, дом № 8 (подъезды 3, 4 и 5); Молодежный проезд, дом № 4 (подъезды 1 и 3); улица Московская, дом № 6; улица Ленина, дом № 32 (подъезд 1); улица Ленина, дом № 35 (подъезд 2), улица Победы, дом № 2Б; и Северный проезд, дом №1 (подъезды 1 и 2).

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Альберт Колотовкин подчеркнул, что подрядчик выполняет свою работу качественно, а перечень работ в обязательном порядке согласовывается с советами домов.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Жительница наукограда Алена Рябова очень довольна заменой лифта в ее доме. «Не могу нарадоваться на новый лифт! Выглядит надежным и современным. Надеюсь, еще долго будет оставаться таким же новым», — прокомментировала Алена Рябова.

Работы по ремонту и замене лифтового оборудования по областной программе стартовали в наукограде осенью 2014 года. Подрядчик — ООО «Лифтовой альянс», заключивший договор с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

По данным Фонда капитального ремонта Московской области, до конца 2019 года планируется выполнить капремонт 400 лифтов в 150 многоквартирных домах региона. Региональная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов Подмосковья самая масштабная в России. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано свыше 9,5 тысячи единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах.