Подмосковье 09 апреля 2023, 20:59 Более 50 кубических метров мусора убрали во время субботников в Воскресенске

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Более 50 кубометров мусора собрали жители Воскресенска во время субботников. С 1 апреля в Московской области стартовал месяц чистоты и благоустройства.

В апреле активисты поддержали инициативу губернатора Андрея Воробьева. Они уже вторые выходные выходят на субботники. Встречать новый сезон без подснежников в виде мусора — дань уважения любимому городу.

«Субботник — это прекрасная возможность сделать наш город чище», — сообщила местная жительница Екатерина Колокольцева.

«Прекрасный день, прекрасная погода, прекрасное настроение. Коллектив Воскресенского центра закупок, как и коллектив администрации и неравнодушные жители принимаем участие в субботнике. Субботник для нас не первый, в последующих мы тоже примем участие, чтобы сделать город чище, светлее, красивее», — заявила другая жительница округа Наталья Снегирева.

Всего в субботнике приняли участие около двух тысяч человек. Среди них работники администрации, управляющие компании и просто неравнодушные жители. Наравне со всеми трудился и глава округа. Не обошлось на субботнике и без спецтехники. Очистку территории от сухостоя провели в Ленинском сквере.

«Я объехал уже несколько точек, очень приятно, что на глазах город становится чище, светлее. Я еще раз приглашаю наших дорогих жителей принимать участие вместе с нами», — сообщил глава Воскресенска Алексей Малкин.

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