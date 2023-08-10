Подмосковье 10 августа 2023, 14:35 Более 50 котельных подготовили к отопительному сезону в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Уже 54 котельных в Солнечногорске готовы к предстоящему отопительному сезону. Специалистам предстоит провести профилактические работы еще на 10 объектах.

Специалисты обслужили уже 145 километров тепловых сетей из 223, 40 водозаборных узлов из 58 и 16 очистных сооружений из 22. Все работы планируется завершить к 15 сентября.

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Также коммунальщики отремонтировали теплообменное оборудование котельной в Ложках, заменили трубы деаэратора котельной в Менделееве и обновили участок сети горячего водоснабжения в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске.

Кроме того, в ходе подготовки к отопительному периоду рабочие провели теплоизоляцию труб горячего водоснабжения в доме № 30 на Подмосковной улице и в доме № 2 на улице Военный Городок.

«Концессионер „Газпром теплоэнерго“ ранее завершил перекладку труб протяженностью почти километр в Поваровке, здесь же подготовил фундамент под установку новой блочно-модульной котельной — ее вместе с жителями откроем 30 сентября. Отмечу, что одна из масштабных программ по модернизации системы ЖКХ будет реализована <…> в Менделеево. Проект капремонта сетей уже разработан, проходит экспертизу, <…> мы нашли правовые механизмы, которые позволят нам начать работы уже в августе, — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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