Подмосковье 29 июля 2023, 20:38 Более 50 консультантов ритуального обслуживания обучились в Центре мемориальных услуг в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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С начала года ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» обучил более 50 консультантов ритуального обслуживания. Жителям Московской области посоветовали обращаться к специалистам госорганизации, чтобы не наткнуться на мошенников, сообщили в Главном управлении региональной безопасности региона.

Консультантов учат около двух недель. Они обучаются группами от пяти до 12 человек.

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«Обучение будущих консультантов осуществляется с помощью современного прикладного подхода: один день стажеры изучают теорию в аудитории, а в рамках второго дня закрепляют полученные знания на практике с наставником на пункте приема заказов или с выездом на адрес по желанию заявителя», — уточнили в управлении.

Студентов знакомят с правовой базой сферы, отраслью, деятельностью заведения, специализированным ПО, взаимодействием с экстренными службами.

Также они узнают о видах захоронений, ритуальных услугах, принадлежностях, подготовке тел умерших и других вопросах. В конце студенты сдают экзамен.

«В подготовке консультантов Центра мемориальных услуг уделяется повышенное внимание, так как они являются одними из первых, к кому обращаются родственники умерших. В эти моменты особенно важно подобрать правильные слова и построить общение, исключающее эмоциональное напряжение и возникновение конфликтных ситуаций», — отметил зампред правительства региона и руководитель управления Роман Каратаев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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