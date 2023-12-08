Подмосковье 08 декабря 2023, 13:13 Более 50 команд приняли участие в турнире по гандболу в Подмосковье Фото: пресс-служба «Герои Города»

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Всероссийский любительский турнир по гандболу «Герои города» стартовал в Чехове. На соревнованиях выступят 52 команды из 14 городов.

Турниры состоятся в пяти категориях: юноши и девушки, женщины, мужчины–любители и мужчины-профессионалы.

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«Предыдущие „Герои города“ уже подняли планку проведения очень высоко. Было все: яркие выступления нашей группы поддержки MANGO GIRLS, маскот Миша, профессиональная трансляция финальных матчей с ведущим и аналитической студией, все как на соревнованиях самого высокого уровня», — отметил генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

Победители групповых этапов выйдут в финал. Итоговые состязания состоятся 10 декабря в 13:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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