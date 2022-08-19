Более 50 километров дорог отремонтировали в Воскресенске

Ремонтные работы проведены на 20 участках дорог городского округа Воскресенск. Проезд стал комфортнее и безопаснее для более чем 150 тысяч человек.

Ремонт полностью завершен на шести участках региональных дорог протяженностью более 40 километров. Это 18 километров на участке от Воскресенска до автобусной остановки «Сады» в сторону Егорьевска, 12 километров на от деревни Городище до микрорайона Новлянский и на участке, соединяющем между собой деревни Глиньково, Субботино и Косяково. Еще девять километров отремонтированных дорог находится на участке через Ивановку, Цибино, Белоозерский, Михалево и Юрасово.

На муниципальной сети отремонтировали 14 дорог протяженностью более 10 километров. Это подъездные пути к садоводческим товариществам, а также центральные улицы в деревнях Грецкая, Маришкино, Трофимово. Ремонт проведен также на улицах Васильковой, Народной, Ломоносова и Лазурной в городе Воскресенске.

В этом году в округе отремонтируют 29 участков дорог протяженностью 55 километров. Работы завершат осенью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на стройке Новолыткаринского шоссе в Ленинском округе и рассказал о дорожных проектах Подмосковья.