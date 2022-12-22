22 декабря 2022, 16:47
Более 50 килограммов новогодних подарков для участников СВО собрали в Щелкове
Акция по их сбору новогодних подарков для участников спецоперации прошла в городском округе Щелково. Ее организовали волонтеры и представители движения «Молодая гвардия».
Реклама
В рамках акции все желающие могли принести сладости, теплые вещи, консервы и перевязочные материалы.
Все собранные вещи передали на сортировку для отправки в зону специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что Подмосковье отправит 23 декабря фуру с новогодними подарками сиротам из Донбасса. О новогодней акции для детей из Донбасса, Херсона и Запорожья рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Щелково
Новый год
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама