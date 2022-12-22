Подмосковье 22 декабря 2022, 16:47 Более 50 килограммов новогодних подарков для участников СВО собрали в Щелкове

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Акция по их сбору новогодних подарков для участников спецоперации прошла в городском округе Щелково. Ее организовали волонтеры и представители движения «Молодая гвардия».

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В рамках акции все желающие могли принести сладости, теплые вещи, консервы и перевязочные материалы.

Все собранные вещи передали на сортировку для отправки в зону специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Подмосковье отправит 23 декабря фуру с новогодними подарками сиротам из Донбасса. О новогодней акции для детей из Донбасса, Херсона и Запорожья рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

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