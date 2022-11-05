Более 50 юных жителей Серпухова пополнили ряды юнармейцев | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 16:28 Более 50 юных жителей Серпухова пополнили ряды юнармейцев

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Более 50 юных жителей Серпухова пополнили ряды юнармейцев. Также активисты, волонтеры, спортсмены, призеры различных конкурсов и фестивалей получили свой первый документ. Вручал паспорта глава городского округа Сергей Никитенко.

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В честь Дня народного единства в молодежном центре «Патриот» в Серпухове состоялась торжественная церемония посвящения в ряды «Юнармии» и вручения паспортов юным горожанам. Ее провел глава округа Сергей Никитенко.

«В этом молодежном объединении уже числятся тысячи таких же молодых, красивых ребят, россиян. Быть юнармейцем, ребята, это очень и почетно, и в то же время ответственно. Потому что „Юнармия“ должна быть всегда и везде впереди», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Значки в виде красного орла в этот день получили более 50 юных жителей Серпухова.

Всегда хотел быть юнармейцем и пойти по стопам отца. Он у меня полковник Ян Джелаухян

Также свой первый личный документ — паспорт — получили активисты, волонтеры, спортсмены, призеры различных конкурсов и фестивалей из Серпухова.