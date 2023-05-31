Подмосковье 31 мая 2023, 15:17 Более 50 юных фигуристов поучаствуют в областном турнире в Лыткарине Андреас Мускафидис

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В ледовом комплексе «Лыткарино» в одноименном округе начались соревнования Московской области по фигурному катанию среди девочек 6-12 лет, а также девушек и юношей 11-17 лет. В турнире поучаствуют около 50 спортсменов.

Фигуристы приехали на соревнования из Лобни, Видного, Мытищ, Химок, Люберец, Коломны, Красногорска и других городов Подмосковья.

«Состязания проводятся на нашей домашней площадке, на ледовой арене, где я занимаюсь на протяжении семи лет. Очень надеюсь на отличные результаты», — рассказала одна фигуристок Кристина Федотова.

Турнир проходит при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Спортсменов поделили на категории «юный фигурист», «кандидат в мастера спорта», а также три юношеских и спортивных разряда.

Победителей и призеров соревнований в личном зачете определят по наилучшему результату.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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