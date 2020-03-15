Более 50 ярмарок проведут в выходные в Подмосковье

В выходные в Подмосковье планируется провести более 50 тематических и универсальных ярмарок. На них люди смогут не только купить необходимое, но и отдохнуть всей семьей.

Об этом сообщил зампред правительства Московской области Вадим Хромов. Он уточнил, что на ярмарках будет работать сразу 2700 торговых мест. Свою продукцию для посетителей подготовят производители из 27 регионов РФ: они порадуют покупателей широким ассортиментом товаров повседневного спроса, фермерской продукции, текстиля, изделий ручной работы, эксклюзивной продукции и не только.

Гости ярмарок смогут купить свежие овощи и фрукты, молочную, рыбную и мясную продукцию, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, сыры и колбасные изделия, травяные чаи, сухофрукты и варенье, сувениры, товары народных промыслов, товары для дома и для детей. Кроме того, там пройдут разные мастер-классы и дегустации, а также развлекательная и культурная программа для детей и взрослых.

Все ярмарки Московской области соблюдают мероприятия по дезинфекции и контролируют состояние здоровья своих продавцов. За соблюдение этих правил отвечают организаторы ярмарок и администрации муниципалитетов.

Ярмарки пройдут в следующих городских округах: Балашиха, Бронницы, Богородский, Власиха, Химки, Одинцовский, Волоколамский, Дмитровский, Воскресенск, Ивантеевка, Долгопрудный, Зарайск, Истра, Егорьевск, Кашира, Домодедово, Наро-Фоминск, Мытищи, Талдомский, Клин, Фрязино, Серебряные Пруды, Красногорск, Люберцы, Электросталь, Красноармейск, Лотошино, Солнечногорск, Чехов, Луховицы, Лыткарино, Котельники, Ленинский, Коломенский, Орехово-Зуевский, Можайский, Павловский Посад, Реутов, Подольск, Сергиево-Посадский, Рузский, Шатура, Черноголовка, Пушкинский, Шаховская, Серпухов, Рошаль, Пущино.