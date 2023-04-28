Подмосковье 28 апреля 2023, 16:03 Более 50 ярмарок пройдет в Подмосковье в майские праздники Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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В майские праздники в Подмосковье пройдет более 50 ярмарок в 25 округах. Мероприятия будут посвящены празднику весны и труда, а также Дню Победы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Посетители смогут приобрести продукцию региональных сельхозпроизводителей, не содержащую искусственных добавок. Качество и безопасность продукции контролируют специалисты Госветслужбы Подмосковья», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Больше всего ярмарок пройдет в Воскресенске, Талдоме, Шатуре и Щелкове.Покупатели смогут приобрести фермерские товары: домашний хлеб, мясную и рыбную продукцию, кондитерские изделия и многое другое. На некоторых ярмарках будет работать полевая кухня, а также пройдут культурно-массовые мероприятия.

С полным списком ярмарок можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru размещена информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.

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