Подмосковье 11 июля 2023, 16:40 Более 50 инвестиционных проектов реализовали в Химках за 5 лет

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На территории городского округа Химки реализовали 52 крупных инвестиционных проекта за пять лет. В их числе — технопарк «Сходня Гранд», завод пищевых добавок, Институт ядерной медицины и производственно-складской комплекс.

Более 24 тысяч химчан получили работу на новых производствах, а средняя зарплата выросла до 107 тысяч рублей.

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«Сегодня в Химках есть все для успешного ведения бизнеса — удобная логистика, офисы А-класса, промышленные кластеры, технопарки, складские комплексы. Команда нашей администрации всегда готова проконсультировать и помочь предпринимателям в решении любых вопросов», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Еще 16 инвестиционных проектов запланировали реализовать в 2023 году. Объем инвестиций в этом году составит более четырех миллиардов рублей, появится еще тысяча новых рабочих мест.

Так, уже построили лабораторный корпус на предприятии «Фармзащита», складской комплекс «МГМ-Шереметьево», гипермаркеты «Меркурий» и «СтройИнвестХимки».

Вскоре откроется и новое предприятие по изготовлению хлебобулочных и кондитерских изделий, тортов, пирожных, сыров и кулинарной продукции. Землю под завод компания «Идиллия вкуса» арендовала по льготной ставке — всего за рубль в год. Инвестиции в проект составили порядка 240 миллионов рублей.

Химки на протяжении пяти лет занимают лидирующие места в рейтинге округов Московской области по поддержке бизнеса. Так, в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» за пять лет субсидии получили 34 предприятия на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Также 43 предпринимателя получили региональную поддержку в виде предоставления субсидий и грантов на сумму более 34 миллионов рублей в 2022 году.

Ранее на международной промышленной выставке «Иннопром» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность поддержки промышленных предприятий.

«Мы сопровождаем 151 проект импортозамещения на 136 миллиардов рублей, из которых 21 запустили в прошлом году, а в этом планируем еще 50. У нас есть большой федеральный проект по производству дизель-генераторов для железной дороги и судостроения в Коломне. Для него мы уже получили финансирование от фонда развития промышленности», — рассказал губернатор.

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