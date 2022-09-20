Более 50 иллюзионистов приехали на фестиваль магии в Орехово-Зуеве | 360°

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Более 50 иллюзионистов приехали на фестиваль магии в Орехово-Зуеве

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В сентябре жители и гости Подмосковья посетили несколько уникальных фестивалей. В Коломне прошел литературно-книжный фестиваль, а в Орехово-Зуеве состоялся фестиваль магии.

Литературно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» провели в Коломне в начале сентября. Здесь проходили встречи с писателями, спектакли, уличные шоу, концерты, и книжная ярмарка. Фестиваль посетили более 13 тысяч человек. Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» проводили и в Сергиевом Посаде, и Серпухове. Посетителями фестиваля в Сергиевом Посаде стали две тысячи человек.

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Зрителями первого в России «Фестиваля Магии», который прошел на центральной набережной Орехово-Зуева, стали около девяти тысяч человек. Для гостей и жителей региона выступили более 50 лучших иллюзионистов страны с мировым именем. Зрители увидели комедийную магию, крупные иллюзии, завораживающие манипуляции, появление и исчезновение людей, а также фокусы для самых маленьких.

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Достопримечательности городских округов гости могли посетить на автомобилях каршеринга BelkaCar. Это стало возможным благодаря проекту «Лето в Подмосковье», запущенному совместно с каршерингом BelkaCar и министерством культуры и туризма Московской области. Специально для этого проекта каршеринговый сервис расширил зону драйвинга в Подмосковье.

Общий турпоток в Подмосковье за лето составил 7,6 миллиона человек, что на 3,3 миллиона человек больше, чем в 2021 году.

Кроме того, более 100 тысяч человек стали посетителями мероприятий в аутлетах Московской области. Это одно из главных событий летней кампании. Подобные мероприятия в аутлетах региона прошли впервые и стали коллаборацией аутлета с фермерами, гастрономическими и туристическими брендами Подмосковья.

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