Подмосковье 17 ноября 2022, 23:49 Более 50 городских округов Подмосковья получили паспорта готовности к отопительному периоду

Читать 360tv в

На заседании Московской областной думы 17 ноября 2022 года министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал об итогах подготовки топливно-энергетической инфраструктуры региона к зиме. Министр сообщил, что все подготовительные работы на объектах завершили до 15 сентября 2022 года.

Александр Самарин доложил о подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и социальной сферы. Министр отметил, что работа ведется в соответствии с Распоряжением правительства Подмосковья от 14.04.2022 № 260-РП «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов».

Реклама

Министр энергетики региона сообщил также, что Ростехнадзор и Минэнерго Подмосковья разработали и согласовали единые требования к документам, предоставляемым муниципалитетами для получения паспорта готовности. В ведомстве действует рабочая группа, помогающая городским округам собрать пакет документов для получения паспортов готовности.

Реклама

В Подмосковье в период с мая по сентябрь провели 90 выездных кустовых совещаний по теме подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023.

«По итогам проверок, проведенных Центральным управлением Ростехнадзора в 2022 году, главы 54 городских округов обеспечили получение паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2022-2023. Общий результат в получении паспортов готовности по Московской области составил 90%. Остальные муниципалитеты получат паспорта готовности к отопительному сезону после устранения всех замечаний», — отметил Александр Самарин.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.