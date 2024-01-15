Подмосковье 15 января 2024, 17:11 Более 50 гонщиков приняли участие в соревнованиях по автокроссу в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Чемпионат и первенство Москвы и Московской области по автокроссу прошли в Мытищах. В турнире приняло участие более 50 гонщиков в возрасте от девяти до 70 лет.

Юниоры, дети и взрослые встретились на трассе мотоклуба «Галлакс» вблизи деревни Бородино, чтобы проверить свои силы в разных дисциплинах автокросса. Этот вид спорта считается одним из самых зрелищных. После утренней квалификации пилоты выступили в двух финальных заездах.

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В командном зачете у детей и юниоров лучший результат показали автогонщики из столичного «ЦСКА», команды имени Евгения Родионова и учебно-спортивного центра «Перово». Среди взрослых лучшими стали «Лобня рейсинг тим» и Istra region team.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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