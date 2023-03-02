Подмосковье 02 марта 2023, 18:17 Более 50 фермеров Подмосковья приняли участие в торгово-закупочной сессии

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Министерство сельского хозяйства Подмосковья совместно с торговой сетью «Азбука вкуса» провели торгово-закупочную сессию, в которой приняли участие более 50 фермеров, производителей и поставщиков Московской области.

«Торгово-закупочная сессия — возможность для региональных фермеров найти каналы реализации своей продукции. Это площадка, на которой товаропроизводители могут провести переговоры с менеджерами крупных торговых сетей и рынков, получить ответы на интересующие вопросы и рассказать о своей продукции», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На сессии фермерам рассказали о грамотном продвижении продукции, о сети «Азбука вкуса», условиях реализации продукции и многом другом. Участники также обсудили процедуру направления коммерческих предложений, требований к товару на полках своих магазинов и условиях сотрудничества.

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