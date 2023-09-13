13 сентября 2023, 14:31
Более 50 электромонтеров Подмосковья присоединились к турниру профессионального мастерства в Ликино-Дулеве
На учебном полигоне «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа стартовали соревнования профессионального мастерства среди сотрудников компании. За победу борются более 50 электромонтеров, а также студенты МЭИ, Щелковского колледжа, Павлово-Посадского и Шатурского техникумов.
Поприветствовал участников заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц. Он пожелал конкурсантам удачи и отметил высокий уровень организации состязаний.
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Испытания для команд связаны с профилактикой травматизма и повышением профподготовки сотрудников, которые обслуживают электроустановки. Соревнования профессионального мастерства «Мособлэнерго» являются одной из масштабных проверок уровня компетенций профильных специалистов в Подмосковье.
Турнир продлится до 15 сентября. Победители получат кубки, грамоты и ценные призы.
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Электричество
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