Подмосковье 13 сентября 2023, 14:31 Более 50 электромонтеров Подмосковья присоединились к турниру профессионального мастерства в Ликино-Дулеве Мособлэнерго

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На учебном полигоне «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа стартовали соревнования профессионального мастерства среди сотрудников компании. За победу борются более 50 электромонтеров, а также студенты МЭИ, Щелковского колледжа, Павлово-Посадского и Шатурского техникумов.

Поприветствовал участников заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц. Он пожелал конкурсантам удачи и отметил высокий уровень организации состязаний.

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Испытания для команд связаны с профилактикой травматизма и повышением профподготовки сотрудников, которые обслуживают электроустановки. Соревнования профессионального мастерства «Мособлэнерго» являются одной из масштабных проверок уровня компетенций профильных специалистов в Подмосковье.

Турнир продлится до 15 сентября. Победители получат кубки, грамоты и ценные призы.

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