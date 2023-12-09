Подмосковье 09 декабря 2023, 14:17 Более 50 единиц техники вывели на дороги Дмитровского округа для уборки снега Телеканал «360»

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Более 50 единиц специальной техники задействованы в очищении дорог Дмитровского городского округа от последствий снегопада. Среди них — тракторы и грейдеры.

Глава Дмитровского городского округа инициировал капитальную уборку после снегопада — работают все службы и даже не ежедневно, а круглосуточно. Он лично проверил уборку дворов и дорог, а также проинспектировал улицы Минина и Маркова.

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«Смотри здесь до конца, хоть и не скользко, надо обязательно дочистить и посыпать. Тем более будут еще снегопады. В обязательном порядке», — отметил в ходе визита улицы Маркова Илья Поночевный

Директор МКУ ЖКХ Благоустройства Дмитровского городского округа Роман Никитюк рассказал, что предприятие обслуживает дворовые территории и общественные пространства. Сейчас работники продолжают убирать сугробы.

«В период снегопада рабочие выходят с пяти часов утра, если снегопад ослабевает, начинаем с шести утра работать. И до победного. В течение суток стараемся как можно больше снега со дворов, с общественных пространств убрать. Также, стараемся быстрее все вывезти», — рассказал Роман Никитюк.

Отметим, что при чистке территорий используется новейшее оборудование. Вопрос уборки стоит на личном контроле у главы округа.

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