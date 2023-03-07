Подмосковье 07 марта 2023, 12:19 Более 50 домов построят в Дмитровском округе по первому проекту ИЖС

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В Подмосковье приступили к реализации первого проекта индивидуального жилищного строительства. Группа компаний «Самолет» получила разрешение на строительство первых 53 домов кластера «Дмитров Дом».

В рамках первой очереди ГК «Самолет» построит 466 двухэтажных загородных коттеджей и 13 таунхаусов в едином архитектурном стиле.

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«Кластеры ИЖС — это совершенно новый формат загородной недвижимости с городским комфортом — с собственной инфраструктурой. На территории „Дмитров Дом“ возведут несколько детских садов суммарно на 579 мест, крупную школу для 1,2 тысячи учеников и поликлинику на 250 посещений в смену», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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Начало реализации кластера «Дмитров Дом» является первым шагом к созданию комфортного и доступного для покупателя рынка загородной недвижимости. Проект рассчитан на четыре тысячи жителей. Его планируют завершить к 2036 году.

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