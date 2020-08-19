Более 50 дольщиков ЖК «Изумрудная долина» в Одинцове скоро получат ключи. Три дома уже готовы

В Одинцовском городском округе завершили строительство трех домов жилого комплекса «Изумрудная долина». Здания уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказала пресс-служба Министерства жилищной политики региона.

Дома №№86, 87, 88 жилого комплекса «Изумрудная долина» в деревне Солманово Одинцовского округа ввели в эксплуатации. Скоро 52 дольщика получат ключи от квартир.

Строительство объектов началось еще в 2011 году. Застройщиком выступило ЗАО «Ипотечная компания М-6». В 2015 году работы были остановлены из-за отсутствия финансирования.

«52 дольщика домов № 86, 87, 88 ЖК „Изумрудная долина“ ждали свои квартиры с 2013 года. В декабре 2017 года для завершения строительства объектов были привлечены новые инвесторы, координатором проекта определена компания ГК „ФСК“. На данный момент дома введены в эксплуатацию, граждане скоро получат ключи», ─ заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.