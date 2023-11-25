Подмосковье 25 ноября 2023, 15:44 Более 50 детей воспитала семейная пара из Павловского Посада Телеканал «360»

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Семья Окуловых из Павловского Посада отметила День матери. За время совместной жизни они воспитали более 50 детей, а в 2016 году были удостоены медали «Родительская слава».

За праздничным столом собралось несколько поколений. Сергей и Светлана — многодетные родители. Они воспитывают четырех собственных детей и 10 приемных. Ранее во взрослую жизнь они выпустили 41 приемного ребенка.

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Для семьи Окуловых нет разделения на «своих» и «чужих». Здесь каждый ребенок окутан теплом и заботой. В их доме царит необыкновенная атмосфера любви и взаимопонимания. В большой дружной семье дети растут крепкими, спортивными и трудолюбивыми. Родители считают, что важнее всего научить подрастающее поколение самостоятельности.

«Если я вас не научу самостоятельной жизни — минус моему воспитанию», — отметила Светлана Окулова.

Сергей Окулов рассказал, что обучает детей с раннего возраста строительному делу.

«К строительству, как молоток держать, как рубанок и все остальное. Всему, что должен уметь мужчина», — поделился Сергей Окулов.

В этом году Сергей и Светлана Окуловы отметили 40-летний юбилей совместной жизни. 51 приемный ребенок — гордость семьи. Для каждого из них Светлана Викторовна стала настоящей мамой. Она дарит всем детям свою любовь и заботу. В 2016 году она была отмечена медалью «Родительская слава».

«Мы по-настоящему счастливая, богатая семья. Поэтому не надо бояться трудностей, надо просто быть ответственным, наверное, и, как сказать, идти в ногу друг с другом», — подытожила Светлана Окулова.

Любить детей, дарить им заботу и доброту — главная задача приемных родителей, говорят Окуловы. На сегодняшний день в Павловском Посаде и Электрогорске — 62 семьи, в которых воспитается 124 приемных ребенка

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