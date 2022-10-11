Более 50 детей из Солнечногорска примут участие в молодежном форуме «Территория солнца» | 360°

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Более 50 детей из Солнечногорска примут участие в молодежном форуме «Территория солнца»

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Лучшие спикеры и самые целеустремленные ребята в возрасте от 14 до 17 лет встретились на форуме «Территория солнца». Его главной целью является привлечение подростков в молодежный актив округа. В этом году участниками форума стали 60 ребят.

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Запоминающиеся лекции, жаркие дискуссии, игры и музыкальные вечера ждут участников форума в течение пяти дней.

«В этом году у нас три направления. Это ивент-студия — организация мероприятий. Это медиасфера — журналистика, блогерство и все, что с этим связано. И соответственно добровольчество — сейчас это самое популярное молодежное направление», — рассказал директор МЦ «Подсолнух» Владимир Царев.

Учиться организовывать мероприятия, проводить видеосъемки и понемногу менять мир к лучшему ребята будут до 15 октября. Форум «Территория солнца» проходит в Солнечногорске уже в седьмой раз, отметили организаторы.

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