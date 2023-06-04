Подмосковье 04 июня 2023, 05:30 Более 50 детей из лагеря в Наро-Фоминске поучаствовали в творческой акции «Рисуем зеленый мир и экологию»

Читать 360tv в

Детские лагеря на базе школ в Наро-Фоминске поучаствовали в акции «Рисуем зеленый мир и экологию». Более 50 ребят нарисовали мелками на асфальте школьных дворов яркие изображения экологической тематики.

«Дети рисуют планету и добавляют экологию — что самое нужное в планете! Мы добавили Северный полюс, нарисовали животных и в середине мы нарисовали дерево», — сообщила ученица школы в поселке Атепцево Милана.

Реклама

Акцию приурочили ко Дню защиты детей и Дню эколога. Ее организовали Общественная палата Московской области и комитет по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы.

«Подарив такую возможность сделать нашу планету красочной, сделать нашу планету экологичной, сделать нашу планету лучше, мы увидим — глазами детей — как планета преобразится. А планета обязательно преобразится, потому что дети — это самое лучшее, что у нас есть», — сообщил директор АО «Элинор» Михаил Воронов.

В школьных лагерях дневного пребывания этим летом организуют День океана, День следопыта, День русского языка. Каждый отряд будет иметь свою «специализацию» — научную, спортивную или творческую.

«В лагерь мы набрали 50 человек, у нас два отряда. Плюс еще „Умные каникулы“ — это четвертые и пятые классы. Я считаю, что это просто замечательная возможность провести лето», — сообщила учитель начальных классов Анна Рабус.

В Наро-Фоминском городском округе на базе 24 школ открыли 41 лагерь дневного пребывания. Всего в Подмосковье начали работу около 900 лагерей, в которых первый летний месяц проведет более 70 тысяч ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».