Подмосковье 29 декабря 2023, 10:19 Более 50 делегаций побывали в подмосковном центре управления регионом за год Unsplash

Читать 360tv в

Подмосковному ЦУРу исполнилось пять лет. За это время его посетили делегации из разных стран, которые приезжали с вопросами по определенным темам.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, ЦУР активно делится опытом с представителями федеральных и региональных органов власти из других регионов и стран, а также со школьниками и студентами.

Реклама

«Это полезная практика для всех участников, поскольку позволяет посмотреть, как умные решения работают в реальной жизни, оценить перспективу их внедрения в других регионах, узнать больше о современных технологиях», — сказала она.

В этом году ЦУР посетили более 50 делегаций, в том числе из Воронежской области, Краснодарского края и Китая. Там также побывали глава МЧС России Александр Куренков и министр экономики Максим Решетников, представители РЖД, ученики гимназии Примакова и других образовательных учреждений.

В ходе экскурсий гостям рассказывают историю создания ведомства, результаты внедрения искусственного интеллекта и многое другое.

Всего в ЦУРе работают 122 сотрудника из 30 ведомств. Он позволяет быстро выявлять проблемные ситуации в области и решать их. Еженедельно там отрабатывают более 30 тысяч обращений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».