Подмосковье 19 декабря 2023, 08:49 Более 50 человек выступили на патриотическом конкурсе в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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Творческий конкурс «Красная гвоздика» прошел в Наро-Фоминске. Он приурочен к 82-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой.

Шестиклассник Артем Инюшев покорил зрителей и членов жюри вдохновенным исполнением «Баллады о красках». Парень взял 1-е место в номинации «Эстрадный вокал» и Гран-при конкурса «Красная гвоздика».

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Артем занимается вокалом с пяти лет. С тех пор юный артист собрал внушительную коллекцию побед в творческих конкурсах. К участию в «Красной гвоздике» он готовился вместе с преподавателем Ольгой Ковальковой.

«Подали заявку в октябре, поступило предложение, приехал я сюда с мамой и папой. Выступление мне понравилось, но я мог бы и лучше: просто после болезни еще не до конца восстановились связки», — сказал Артем Инюшев.

Ежегодно конкурс «Красная гвоздика» проходит в Наро-Фоминске в канун годовщины Битвы под Москвой и Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Жюри не просто оценивает конкурсантов, но и дает обратную связь. Эксперты указывают на ошибки и недочеты, советует, как их можно исправить.

«Читают произведения о войне, о патриотизме, и они читают их искренне. Это очень хорошая тенденция. <…> Очень приятно видеть на этом конкурсе искреннее прочтение», — отметил театральный режиссер, член жюри конкурса «Красная гвоздика» Иван Денисов.

В этом году в «Красной гвоздике» приняли участие более 50 конкурсантов в возрасте от шести до 35 лет. Приз для победителей — статуэтка в виде красной гвоздики на фоне пятиконечной звезды. По словам организаторов, это символ мужества советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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