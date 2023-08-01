Подмосковье 01 августа 2023, 17:21 Более 50 человек поучаствовали в заплыве «Сенежская миля» в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Традиционные соревнования по плаванию прошли в акватории озера Сенеж в Солнечногорске. Заплыв «Сенежская миля» приурочили ко Дню Военно-морского флота. Участие в нем приняли более 50 человек.

Состязания по плаванию проходили в двух категориях для разных возрастных групп. Так, дети в возрасте от 10 до 13 лет соревновались на дистанции 200 метров, а все желающие старше 14 лет — на дистанции 1,3 тысячи метров.

«Большинство участников отлично справились с дистанциями. Отмечу, что данное мероприятия проводится ежегодно. И тех, кто не смог принять участие в соревнованиях в этом году, обязательно будем ждать в следующем», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Победителей наградили кубками и подарочными сертификатами, остальные участники получили памятные медали.

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