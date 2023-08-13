Подмосковье 13 августа 2023, 22:17 Более 50 человек поучаствовали в акции «Чистый лес» в Щелкове

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В Щелкове провели акцию «Чистый лес». В ней поучаствовали более 50 человек.

«Мы считаем, что это важно. Важно заботится о нашей природе и следить за экологией нашей планеты», — рассказала участница акции Анастасия Пудова.

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Участники акции — местные жители, волонтеры, представители администрации городского округа, лесничие. Бытовые отходы собирали в отдельный контейнер, а валежник специальная техника перемалывала на опилки.

«Все леса Подмосковья у нас основная рекреационная цель — что бы было чисто, красиво, что бы можно было гулять, собирать грибы и получать эстетическое удовольствие. Поэтому мы приводим в порядок наши леса», — сообщил директор МОФ «Мособллес» Олег Корегин.

Мероприятие организовало областное отделение партии «Единая Россия».

«Обращение всегда у меня будет к жителям: как можно — после себя убирать. Не мусорить в наших лесах. Мы любим отдыхать, любим гулять, но после себя, к сожалению, много оставляем мусора. Эта акция она как раз и приурочена к тому, что бы и этот аспект нашей проблемы немножко затронуть», — заявил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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