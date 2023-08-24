Подмосковье 24 августа 2023, 13:19 Более 50 бойцов СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки» Министерство социального развития Московской области

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Участники СВО, получившие ранения, проходят бесплатную реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки». С начала года восстановление в учреждении прошли 58 человек.

«Для каждого бойца специалисты составляют индивидуальную программу реабилитации, в зависимости от травмы и заболевания», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Реабилитацию в центре проходят в режиме заезда на 21 день. Одновременно комплекс может принимать до 125 человек. В ведомстве уточнили, что центр «Ясенки» оснащен современным оборудованием, что позволяет проходить реабилитацию по девяти программам.

Вместе с мероприятиями по восстановлению бойцов в центре проводится социальное сопровождение. Оно включает: помощь в оформлении мер соцподдержки, адаптацию квартир для инвалидов-колясочников, содействие в трудоустройстве и психологическую помощь.

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