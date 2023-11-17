Подмосковье 17 ноября 2023, 06:00 Более 50 бюджетных соцобъектов Подмосковья спроектируют в этом году Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Свыше 50 социальных объектов в Московской области находятся на стадии проектирования. Это школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщили в министерстве стройкомплекса Подмосковья.

Например, в Щелкове появится детский сад на 240 мест на улице Неделина, еще одно дошкольное учреждение для такого же количества ребят в микрорайоне Южный в Домодедове и пристройка на 400 мест к школе № 1 на улице Октябрьская в Королеве.

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В Котельниках в микрорайоне проектируют комплекс со школой на 2,1 тысячи мест и детсадом для 350 малышей. В Одинцове построят поликлинику на 500 посещений в смену в ЖК «Гусарская баллада».

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