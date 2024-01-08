Подмосковье 08 января 2024, 16:19 Более 50 аварий на электросетях устранили в Мытищах с 6 по 8 января пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах с 6 по 8 января устранили 56 аварий на электросетях. Сейчас во все дома питание подается в штатном режиме.

Аварийное отключение электроэнергии из-за вышедшего из строя кабеля произошло в 15 жилых домах на улицах Веры Волошиной и Семашко, 1-й Крестьянской и на 2-м Красноармейском переулке. Аварию оперативно ликвидировали и полностью восстановили электроснабжение.

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Еще одно аварийное отключение электроснабжения произошло также из-за повреждения линии. Без света остались девять домов на улицах Летной, Юбилейной, Благовещенской. Подачу электроэнергии там полностью восстановили.

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