Более 50 000 тонн отходов за каникулы прошли сортировку на комплексах «РТ-Инвест»

Новогодние праздники оказались настоящим испытанием для комплексов по переработке мусора «РТ-Инвест». Количество идущих на переработку отходов выросло на 15%, что затребовало 670 дополнительных единиц спецтехники.

График вывоза оказался скорректирован вплоть до двукратных сокращений интервалов. Совокупно четыре подмосковных комплекса «РТ-Инвест» по переработке отходов приняли более 50 000 тонн отходов, что весит как 10 000 железнодорожных вагонов.

Всего на комплексах компании «РТ-Инвест», ставшей лидером по объемам сортировки, отбирают и отправляют на переработку более 24 видов вторичных материальных ресурсов. Все «полезные» фракции обретают новую жизнь. Из стекла производятся новые бутылки, плитка, стекловолокно. Макулатуру можно пустить на книги, газеты, прочие бумажные изделия. Из пластика произведут футболки и утеплители для зимних курток, а из металла — детали для автомобилей и велосипеды.

Компания «РТ-Инвест» создает комплексную систему обращения с отходами. Промышленная сортировка, наряду с компостированием органики, максимальным рециклингом «полезных фракций» и энергоутилизацией остаточных отходов, позволит полностью отказаться от мусорных полигонов.