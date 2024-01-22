Подмосковье 22 января 2024, 15:20 Более 5 тысяч зрителей посетили шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Ледовое шоу «Байки русской балалайки» от звезд фигурного катания Татьяны Навки и Петра Чернышева прошло в Истре. Его посетили более пяти тысяч зрителей.

Спектакль на льду проказали на площади Дружбы вблизи молодежного центра «Мир». Все желающие могли посмотреть представление на катке «Елочка» бесплатно.

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Среди участников была олимпийская чемпионка в одиночном катании Аделина Сотникова и другие звезды фигурного катания. Фигуристы исполнили традиционные ярмарочные пляски: «Барыня», «Казачок», «Камаринская» и другие народные танцы. Завораживающие трюки, высокое мастерство команды и удивительной красоты костюмы не оставили зрителей равнодушными.

Пресс-служба администрации г. о. Истра Пресс-служба администрации г. о. Истра Пресс-служба администрации г. о. Истра Пресс-служба администрации г. о. Истра Пресс-служба администрации г. о. Истра Пресс-служба администрации г. о. Истра

«Восхищение. Очень понравилось мероприятие, музыка, выступления артистов. Шикарное, необыкновенное шоу. Смотрится на одном дыхании. Этот час пролетел как одна минута», — поделилась впечатлениями жительница Истры Ольга Рябикина.

Участник шоу и финалист Кубка России по фигурному катанию Илья Яблоков отметил, что подготовка к выступлению велась без остановки, а публика заряжала своей энергией.

«Мы постоянно тренировались, и сегодня выступили от всей души. Мне очень понравилось выступать в Истре, потому что публика здесь классная, она заряжает, дает приток сил и хочется отдать больше. Лед хороший, я всем советую кататься здесь», — сказал Илья.

Ледовое шоу такого масштаба проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Истре уже 3-й раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая каждый день пополняется.

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