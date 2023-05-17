Подмосковье 17 мая 2023, 15:36 Более 5 тысяч жителей Подмосковья с начала года узнали об ограничениях на землю через сервис предпроверки

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С начала 2023 года более пяти тысяч жителей Московской области проверили земельные участки на ограничения через подмосковный сервис. Предпроверка нужна перед выкупом имущества без торгов, сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

«Прежде чем выкупить землю, заявитель в режиме онлайн получает информацию о наличии или отсутствии каких-либо ограничений. Проверить участок на оборотоспособность можно также и до подачи заявления в услуге по перераспределению земельных участков», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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На платформе следует указать кадастровый номер интересующего земельного участка. Далее система автоматически переведет заявителя на сервис «градпроработка». В нем можно найти ограничения или их отсутсвие.

Такая же схема действует и в услуге по перераспределению земель. При этом заявителю следует указать координаты образуемого земельного участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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