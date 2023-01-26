Подмосковье 26 января 2023, 12:13 Более 5 тысяч жителей Подмосковья посетили парки в День студенчества

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Почти в 60 парках Московской области прошли мероприятия ко Дню российского студенчества. Их посетили более пяти тысяч человек.

Молодые люди поучаствовали в квизах «Студенчество», флешмобах «Студенчество моего парка», потанцевали на дискотеке на льду «Топим лед», рассказали «Студенческие байки» у костра. Желающие смогли выпить чай из самовара, сделать эффектный кадр в фотозонах и посмотреть концерт «Привет, студент!».

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде празднования ко Дню студента запланировали на 27 января. Гостей ждет акробатическое шоу ForsideShow, Dj Holfer, игры, лотерея и горячие напитки.

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