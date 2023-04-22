Подмосковье 22 апреля 2023, 21:14 Более 5 тысяч жителей Дзержинского присоединились к Всероссийскому субботнику Ольга Фельдфебелева

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В Дзержинском прошел Всероссийский субботник. В нем поучаствовали более пяти тысяч местных жителей.

Центральными площадками мероприятия стали сквер имени Громцева и сквер у памятника Создателем ракетного щита. К трудящимся присоединились представители администрации города, депутаты, активисты, руководство и воспитанники учреждений и организаций. Всем труженикам выдали инвентарь.

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«На территории скверов проходит много городских мероприятий, поэтому важно навести здесь порядок. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, которые присоединились к генеральной уборке города», — заявил глава Дзержинского Владимир Шелухин.

От общественных территорий местные жители плавно перешли на придомовые территории. Жители округа избавили палисадники во дворах от мусора и старых шин.

Участники субботника отнесли бытовые отходы в «Мегабак» на Лесную улицу, 34А. После их отправят на переработку.

Для участников субботника возле домов на Лесной, 13 и Угрешской, 26, 26А, 26Б и 26В подготовили развлекательную программу с артистами дворца культуры «Вертикаль». Управляющая компания предоставила инвентарь и саженцы каштана, клена, березы, вербы и сосны.

«Потрудились на славу и с удовольствием. Вместе с жителями и „молодогвардейцами“ собрали мусор, убрали листву. Привели в порядок клумбы, посадив саженцы летних цветов», — рассказал депутат городского Совета Алексей Кочетков.

По окончании субботника жителей ожидало чаепитие с угощениями. Всего жители округа собрали 4,4 тысячи кубометров мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.

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